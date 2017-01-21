Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота прибыл с визитом в Японию

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и большой морской танкер "Борис Бутома" Тихоокеанского флота (ТОФ) в субботу прибыли в японский порт Майдзуру.

"Во время захода в порт Майдзуру представители командования походом встретятся с мэром города и представителями военно-морских сил Японии. Военнослужащие ТОФ осмотрят городские достопримечательности и проведут ряд совместных спортивных мероприятий с японскими моряками", - сообщил в субботу начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО (Восточный военный округ) по ТОФ капитан второго ранга Владимир Матвеев.

По его словам, планируется, что по завершению захода корабли двух стран в акватории Японского моря проведут совместное российско-японское военно-морское учение по спасению на море.