СМИ сообщили о критическом состоянии раненого в день инаугурации Трампа мужчины

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Мужчина, пострадавший во время акции протеста близ Вашингтонского университета в Сиэтле, доставлен в больницу с огнестрельным ранением, сообщают в субботу американские СМИ.

По данным изданий, пострадавший "получил ранения, которые серьезно угрожают его здоровью".

В настоящий момент мужчина находится в медицинском центре Харборвью, и ему предстоит перенести операцию.

По факту инцидента проводится расследование. Личность стрелявшего в мужчину пока не установлена.

Акции протеста были связаны с инаугурацией 45-го президента США Дональда Трампа.