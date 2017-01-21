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Вице-канцлер Германии усмотрел намеки на национализм в речи Трампа

Зигмар Габриэль считает, что в выступлении нового президента США не хватало только выражений, которые в свое время использовал Гитлер

Вице-канцлер Германии усмотрел намеки на национализм в речи Трампа
Дональд Трамп с супругой Меланией на балу в честь нового президента США
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль считает, что Германии столкнется с трудностями с приходом новой администрации в США, сообщает The Independent со ссылкой на заявления политика в интервью немецкому телевидению.

Габриэль не только предупредил соотечественников о возможном изменении характера отношений с США, но и заявил, что в инаугурационной речи 45-го президента США Дональда Трампа присутствовала националистическая риторика. Вице-канцлер Германии убежден, что обещания нового главы Белого дома будут выполнены, включая громкие предложения о строительстве стены на границе с Мексикой и введение пошлин на импортные автомобили.

"Он действительно имеет в виду то, что говорит. Мы сегодня слышали явную националистическую риторику", - сказал он.

В миреИнаугурационная речь Дональда ТрампаИнаугурационная речь Дональда ТрампаЧитать подробнее

Кроме того, лидер Социал-демократической партии Германии заявил, что "надо готовиться к трудным временам". По его мнению, победа Трампа на выборах стала результатом "плохой радикализации" избирателей.

По словам Габриэля, он даже удивлен, что Трамп в своей речи не назвал парламент говорильней (Quasselbude) - этот термин использовал Гитлер перед приходом власти, когда пытался дискредитировать политическое устройство в Веймарской республике в 1920-е годы.

Вице-канцлер заявил, что Германия и Евросоюз должны вместе защищать свои интересы и противостоять националистическим выпадам с другого континента.

Инаугурация президента Трампа прошла 20 января в Вашингтоне. В своей речи он пообещал забрать власть у истеблишменнта и вернуть ее народу, а также заявил, что Америка будет для него приоритетом во всем.

"Слишком долго небольшая группа людей в Вашингтоне наслаждалась преимуществами нахождения у власти, пока простым людям приходилось за все это платить", - сказал Трамп.

Инаугурация Дональда Трампа

13 фотографий
Избранный президент США Дональд Трамп перед церемонией инаугурацииЦерковная служба в преддверии церемонии инаугурации в церкви св. Иоанна в ВашингтонеБарака Обама с женой Мишель перед встречей избранного президента США Дональда Трампа в Белом домеБывший президент США Билл Клинтон и его супруга Хиллари Клинтон перед церемонией инаугурацииВице-президент США Майк Пенс прибывает на церемонию президентской инаугурацииПрезидент США Дональд Трамп и бывший президент США Барак Обама
Избранный президент США Дональд Трамп перед церемонией инаугурации
Теги: Германия, США, Зигмар Габриэль, Дональд Трамп
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