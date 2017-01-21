Донецк обвинил украинских военных почти в 600 обстрелах за сутки

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - За сутки в самопровозглашенной Донецкой народной республике зафиксировали около 580 нарушений режима прекращения огня со стороны Украины, сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"За прошедшие сутки преступные силы Украины 579 раз нарушили режим прекращения огня. Это на 500 боеприпасов больше, чем за предыдущие сутки. При этом, противник выпустил по территории республики 40 артиллерийских снарядов калибром 152 и 122 мм, два танковых снаряда, 129 мин калибром 120 и 82 мм, а также 407 боеприпасов из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое оружие", - сказал он на брифинге в субботу.