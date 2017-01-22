Бомба взорвалась возле посольства Италии в Триполи

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В столице Ливии рядом со зданием итальянского посольства взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой, сообщил Afrigatenews .

По словам источника издания, бомбу привел в действие смертник. Из автомобиля достали два обгоревших трупа. В районе взрыва находится министерство планирования строительства. Предположительно, целью террористов было посольство Италии.

Посольство Италии открылось в Триполи на прошлой неделе впервые с 2014 года. Дипломаты были вынуждены уехать из страны из-за войны.