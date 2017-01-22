Администрация Трампа наметила встречи с британским премьером и президентом Мексики

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп планирует 27 января встретиться с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, которая прибудет в Вашингтон, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Ранее британские СМИ сообщали о планируемом визите, и отмечали, что Мэй хотела бы обсудить с Трампом вопросы, касающиеся его планов в отношении России и НАТО, а также двухсторонние отношения в свете выхода Великобритании из Евросоюза. По данным британских изданий, Мэй считает, что диалог США с Россией возможен, но в нынешних условиях отношения не могут перерасти в разряд партнерских. Глава британского кабинета постарается убедить Трампа в необходимости укрепления НАТО, которое американский президент назвал "устаревшей" организацией, отметили СМИ.

Как сообщил Спайсер, 31 января планируется встреча Трампа с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето. В ходе состоявшейся накануне телефонной беседы двух президентов они договорились осудить вопросы торговли, миграции и безопасности.

Во время предвыборной кампании Трамп заявлял о намерениях построить стену на американо-мексиканской границе, чтобы пресечь поток незаконной миграции на территорию США.