Что случилось этой ночью: воскресенье, 22 января

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Международный союз биатлонистов решил открыть расследование в отношении Союза биатлонистов России. СБР должен представить документы по всем случаям нарушения антидопинговых правил. Кроме того, российских биатлонистов включили в пул тестирования.

- На востоке Индии с рельсов сошел пассажирский поезд. Причины схода пока неизвестны. Более 20 человек погибли и около ста ранены.

- Массовая акция протеста против Дональда Трампа в Вашингтоне собрала до полумиллиона человек. Певица Мадонна выступила перед собравшимися и прочитала такую речь, что канал CNN прервал прямой эфир.

- Сборная России по гандболу проиграла в 1/8 финала чемпионата мира и лишилась шансов на медали.