Госпитализированному экс-президенту США Бушу-старшему стало лучше

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Состояние здоровья экс-президента США Джорджа Буша-старшего и его супруги Барбары улучшается, сообщил американским журналистам представитель четы Джин Бекер.

По его словам, Буш-старший уже может самостоятельно дышать и отключен от аппарата искусственного дыхания. Бекер также подчеркнул, что в пятницу вечером экс-президент США уже звонил в свой офис, чтобы проверить, как идут дела.

Улучшилось и состояние Барбары Буш, которая может, по словам Бекера, быть выписана уже в самое ближайшее время.

Супруги были госпитализированы в Хьюстоне (штат Техас) на этой неделе. У Буша-старшего была диагностирована пневмония, у его супруги - бронхит.

92-летний Буш-старший, который занимал пост президента США с января 1989 года по январь 1993 года, является старейшим из ныне живущих бывших лидеров США.