В МВД Украины заявили о предотвращении покушения на депутата Геращенко

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк подтвердил информацию, что "государственный деятель", на которого готовилось покушение, это народный депутат Антон Геращенко (фракция "Народный фронт").

"Сегодня можем сказать, что речь идет о попытке убийства нашего друга и соратника, народного депутата Украины Антона Геращенко ", - написал Шкиряк на своей странице в фейсбуке в воскресенье утром.

Он также отметил, что главные мотивы покушения - деятельность сайта "Миротворец" и жесткая открытая публичная антироссийская деятельность Антона".

Ранее СБУ сообщила, что предотвратила попытку покушения на жизнь государственного деятеля - народного депутата Украины.