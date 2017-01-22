ОБСЕ обратила внимание на критическое положение в двух поселках Донбасса

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Ситуация в двух донбасских поселках: Крутой Балке и Красном Партизане, - очень сложная, заявил журналистам первый заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

"Гражданское население в Крутой Балке и Красном Партизане сообщило нам, что эта ночь была спокойной. Особенно гражданское население отмечает, как сложно приходится выживать, так как они страдают без электричества... Ситуация, где живут люди, очень сложная - нет света и доступа к другим возможностям. Без света нет возможности зарядить телефон, чтобы общаться и слушать новости, чтобы понимать, что происходит. Постоянный риск обстрела из тяжелой артиллерии есть", - сказал он.

По его словам, ОБСЕ будет продолжать наблюдать за выполнением достигнутых договоренностей сторон. "Самое время выполнять все то, о чем договорились. Нет времени на дискуссии", - подчеркнул Хуг.