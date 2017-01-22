Минюст РФ усомнился в скорой выдачи Ярошенко при новой администрации США

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Глава Минюста России Александр Коновалов выразил сомнения по поводу радикальных подвижек с процедурами выдачи в РФ летчика Константина Ярошенко и других осужденных в США россиян в связи с приходом к новой администрации.

"Я не думаю, что они будут радикально менять свои порядки, правила, поэтому, скорее всего, эта бюрократическая американская машина будет работать также очень медленно, со скрежетом", - заявил он "Интерфаксу".

"Если только будет какой-то жест доброй воли в отношении наших граждан, которые там осуждены, будем на это надеяться", - отметил Коновалов.

Летчик Ярошенко был арестован 28 мая 2010 года в Либерии по обвинению в подготовке транспортировки крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. Приговор был вынесен американским судом 7 сентября 2011 года: россиянина приговорили к 20 годам тюрьмы.