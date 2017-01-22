Далай-лама выразил надежду на сотрудничество Трампа и Путина ради мира

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Духовный лидер тибетских буддистов Далай-лама выразил надежду на то, что лидеры США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин будут сотрудничать для достижения всеобщего мира, пишет в воскресенье газета The Hindu .

"XXI век должен стать веком диалога", - приводит издание его слова, сказанные накануне.

В этом контексте Далай-лама отметил, что надеется, что Трамп и Путин будут "работать вместе" ради установления мира.

Ранее духовный лидер тибетских буддистов заявлял, что не испытывает беспокойства по поводу избрания Трампа президентом США и надеется на встречу с ним.