В ДНР сообщили о 1,5 тыс. обстрелах со стороны украинских военных

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - За сутки в самопровозглашенной Донецкой народной республике зафиксировали 1428 нарушений режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины.

"Украинские военные почти в три раза увеличили обстрелы территории республики по сравнению с предыдущими сутками. Количество обстрелов составило 1428 раз", - сказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин в воскресенье на брифинге.

По его словам, обстрелу подверглись 17 населенных пунктов.

"В результате обстрела один из снарядов калибром 122 мм попал в жилой дом в селе. Ясиноватая, - сказал Басурин. - К счастью, снаряд не разорвался и мирные жители не пострадали. Оперативной группой МЧС снаряд был извлечен и вывезен для дальнейшей утилизации".