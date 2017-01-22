"Талибан" призвал Трампа вывести войска США из Афганистана

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Радикальное афганское движение "Талибан" (запрещено в РФ - ИФ) призвало президента США Дональда Трампа изменить политику страны в Афганистане.

Обращение талибов было обнародовано некоторыми афганскими СМИ после инаугурации и приведения к присяге Трампа в качестве 45-го президента США.

"Мы просим Трампа и его кабинет не следовать извилистой и кривой дорогой предыдущих правителей США, чтобы спасти Америку и избавить Афганистан от оккупации", - говорится в заявлении пресс-секретаря движения "Талибан" Забиулло Муджахида.

"Если Трамп, также как его предшественники Обама и Буш, продолжит присутствие Америки в Афганистане и не пересмотрит свою политику, - отмечается в заявлении, - он навредит себе, сделает затяжной войну в Афганистане и еще более запутает решение проблемы".