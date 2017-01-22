Премьер Британии обсудит с Трампом в США вопросы торговли и безопасности

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила в воскресенье, что среди основных тем, которые будут на повестке встречи с президентом США Дональдом Трампом, значатся вопросы торговли и безопасности.

"У нас будет возможность обсудить наши возможные будущие торговые отношения", - сказала она в интервью BBC .

Мэй отметила, что есть и другие темы, которые предстоит обсудить с американским президентом: "Важность НАТО, например, борьба с терроризмом. Есть сферы, в которых мы сталкиваемся с теми же угрозами и с теми же проблемами. Мы работали над этим в прошлом и продолжим делать это в будущем".

Британский премьер также прокомментировала заявление Трампа о том, что теперь во всех вопросах Вашингтон будет исходить из позиции "Америка прежде всего".

"Это то, что делает любой лидер и любое правительство, - подчеркнула Мэй. - В Соединенном Королевстве мы стараемся ставить на первое место интересы страны и британцев, решая любые вопросы".

Как сообщалось, визит британского премьера в США запланирован на будущую пятницу.