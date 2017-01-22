Делегация Дамаска заявила о готовности участвовать в переговорах в Женеве

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Правительственная делегация Сирии готова принять участие в переговорах в Женеве, заявил постпред Сирии при ООН Башар аль Джаафари, возглавляющий делегацию правительства на переговорах в Астане.

"У каждого шага есть свои характеристики, но определенно отталкиваясь от наших национальных интересов, мы примем участие, где бы мы ни были, чтобы достигнуть наших национальных целей", - сказал он журналистам.

Так Башар аль Джаафари ответил на вопрос о том, могут ли переговоры в Астане стать базисом для женевских.

Политические переговоры в Женеве намечены на 8 февраля.

23 января в Астане стартуют переговоры по сирийскому урегулированию, организованные Россией и Турцией.