Россия обеспечила Абхазию электричеством после масштабной аварии

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Россия поставляет электроэнергию в Абхазию на время ликвидации аварии на распределительной станции в Ткварчельском районе республики, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе абхазской компании "Черноморэнерго".

Из-за аварии, произошедшей в воскресенье вечером, было прервано энергоснабжение пяти районов Абхазии.

Пресс-служба энергетической компании уточняет, что "количества поступающей из России электроэнергии не хватает для покрытия дефицита энергопотребления всей республики", поэтому "обесточенными остаются частично Гагрский и Гудаутский районы и город Ткварчели". "Если в течение часа удастся устранить последствия аварии, то электроснабжение будет восстановлено во всех районах республики. В противном случае электроэнергия будет подаваться переменно в разные части республики", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба "Черноморэнерго" сообщила, что из-за "обгорания провода ЛЭП 220кВ Ачгуара произошло аварийное отключение электроэнергии, в связи с чем была обесточена большая часть республики".

На время ремонтных работ Абхазия подала заявку на поставку электроэнергии в республику из Российской Федерации.