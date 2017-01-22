Амон и Вальс вышли во второй тур праймериз социалистов во Франции

Украинский президент заподозрил Москву в попытке организовать протесты и добиться досрочных парламентских выборов Подробнее

Порошенко пообещал не допустить проведения досрочных выборов на Украине

По словам российского военно-дипломатического источника, вопрос теперь лишь в том, кто именно уничтожит остатки террористов в Сирии Подробнее

По данным СМИ, в июле 2016 года запущенная с британской подлодки баллистическая ракета сбилась с курса и полетела в сторону США Подробнее

Мэй отказалась подтвердить свою осведомленность о провальном пуске ракеты Trident

Как отметил новый президент США, у него оказалось больше на 11 млн зрителей, чем у Барака Обамы в 2013 году Подробнее

Трамп сравнил свою инаугурацию с церемонией Обамы по числу зрителей

22 января 10:28

Экс-директор ЦРУ раскритиковал Трампа за его поведение в штаб-квартире спецслужбы

По мнению Джона Бреннана, президент США, выступая перед сотрудниками ЦРУ, слишком много внимания уделил критике СМИ Подробнее

22 января 09:42

Более 1 млн человек участвовали в акциях против президента Трампа в США

Самый массовый митинг состоялся в Вашингтоне: в американской столице на улицы вышли почти 600 тысяч человек Подробнее

22 января 06:04

Нецензурные высказывания Мадонны о Трампе показали по кабельному телевидению

Певица выступила с речью на многотысячном марше протеста против нового президента США Подробнее

21 января 19:20

Сотни тысяч женщин по всему миру вышли на акцию против Трампа