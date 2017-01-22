Амон и Вальс вышли во второй тур праймериз социалистов во Франции

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Бывший французский министр образования Бенуа Амон и бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс набрали наибольшее число голосов на праймериз социалистов во Франции, объявил в воскресенье в прямом эфире телеканала TF1 председатель избирательного органа Тома Клей.
"Бенуа Амон - 35,21%, Манюэль Вальс - 31,56%", - сообщил он.
В следующее воскресенье, 29 января, состоится второй и окончательный тур по избранию кандидата в президенты Франции от Социалистической партии на выборах 2017 года.
27 ноября 2016 года на праймериз республиканцев победил бывший премьер Франции Франсуа Фийон.