Энергоавария в Абхазии устранена

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Абхазские энергетики устранили аварию на распределительной станции в Ткварчельском районе, электричество подается во все районы республики, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе абхазской компании "Черноморэнерго".

Из-за аварии было прервано энергоснабжение пяти районов Абхазии. На время ремонтных работ электроэнергия в столицу республики и частично в Гагрский и Гудаутский районы подавалась из России.

Как отмечает пресс-служба компании, энергетики устранили последствия аварии высшей категории сложности за три часа.

Ранее в пресс-службе "Черноморэнерго" сообщали, что из-за "обгорания провода ЛЭП 220кВ Ачгуара, произошло аварийное отключение электроэнергии, в связи с чем была обесточена большая часть республики".