Новый аппарат Белого дома приступил к исполнению своих обязанностей

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Ключевые советники президента США Дональда Трампа и сотрудники аппарата Белого дома в воскресенье принесли присягу, официально приступив к исполнению своих обязанностей, сообщает CNN.

В ходе официальной церемонии, состоявшейся в восточном крыле Белого дома, в присутствии Трампа вице-президент США Майк Пенс, в частности, принял присягу у двух десятков сотрудников аппарата.

Среди них - глава аппарата Белого дома Райнс Прибас, советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн, старшие советники президента Келлиэнн Конуэй, Стив Бэннон и зять Трампа Джаред Кушнер.

JUST IN: Vice President Pence administers the oath of office for senior White House staff https://t.co/lKl3E8ox9E https://t.co/ecvh4w8s6y — CNN (@CNN) 22 января 2017 г.

Для их назначения в качестве сотрудников Белого дома не требуется одобрения сената, как в отношении членов администрации президента США.

Пока из состава новой администрации сенат утвердил лишь министра обороны Джеймса Мэттиса и министра внутренней безопасности Джона Келли. В понедельник в сенате, как ожидается, пройдут дебаты по кандидатурам глав госдепартамента Рекса Тиллерсона и ЦРУ Майка Помпео.