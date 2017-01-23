Супруга Дональда Трампа в воскресенье вернется к сыну в Нью-Йорк

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Первая леди США Меланья Трамп в воскресенье вечером покинет Вашингтон и улетит в Нью-Йорк, к своему десятилетнему сыну Бэррону, сообщает CNN.

"Первая леди благодарит всех за поддержку и теплый прием в Вашингтоне. Она возвращается в Нью-Йорк в преддверии ученой недели и в течение ближайших недель будет делить свое время между Вашингтоном и Нью-Йорком", - сказал ее пресс-секретарь.

Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что Меланья и Бэррон присоединятся к нему в Белом доме после окончания учебного года.

Издание отмечает, что на 23 января также приходится двенадцатая годовщина свадьбы Трампов, однако неизвестно, будет ли пара праздновать ее, учитывая только что прошедшую инаугурацию и хлопоты, связанные со вступлением нового президента в должность.