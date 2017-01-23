16 человек стали жертвами торнадо на юге США

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - 16 человек погибли и почти 50 получили ранения из-за торнадо на юге США, сообщает в воскресенье ABC News. По меньшей мере 12 человек стали жертвами смерчей в Джорджии, четверо - в Миссисипи.

Порывы ветра разрушили дома, повалили столбы и деревья, повредили линии электропередач.

Между тем, в ближайшее время синоптики не обещают улучшения погоды: в Миссисипи, Флориде и Алабаме ожидаются новые торнадо, ветер до 70 км в час, ливни и град.