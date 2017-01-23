Клинтон выразила восхищение "женскими маршами" против Трампа

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Хиллари Клинтон выразила восхищение снимками с места проведения "женских маршей" против президента США Дональда Трампа; об этом бывший кандидат от демократов написала в воскресенье в своем твиттере.

"Фотографии #женскогомарша восхитительны. Надеюсь, других они порадовали так же, как и меня", - заявила Клинтон.

Scrolling through images of the #womensmarch is awe-inspiring. Hope it brought joy to others as it did to me.https://t.co/29oaMvk3hU — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 23 января 2017 г.

На марш против Трампа на следующий день после его инаугурации вышли более двух миллионов женщин по всему миру. Одна из крупнейших акций прошла в Вашингтоне, в ней приняли участие сотни тысяч человек, а также многие американские звезды кино и музыки.