Что случилось этой ночью: понедельник, 23 января

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Samsung назвала официальную причину взрывов Galaxy Note 7. Как и предполагалось, проблемы были вызваны особенностями конструкции аккумуляторов, а также недочетами в процессе сборки. Компания принесла извинения покупателям, бизнес-партнерам и мобильным операторам, пообещав ввести многоуровневый протокол безопасности и впредь не допустить возникновения подобных проблем.

- Гибель сивуча Старка и двух белобоких дельфинов, умерших в октябре в Приморском океанариуме, стала результатом насильственных действий. Сейчас животные находятся под круглосуточной охраной, несколько сотрудников океанариума уволены, но виновников произошедшего пока не называют.

- Хакеры разместили в твиттере американской газеты New York Times сообщение, приписанное президенту РФ Владимиру Путину, о ракетном ударе России по США. Сейчас пост удален, газета обещает провести расследование.

- Экс-президент Гамбии Яйя Джамме, который был у власти 22 года, в воскресенье покинул страну, прихватив с собой более $11 млн долларов и оставив казну пустой.