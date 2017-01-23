Итоговый документ и формат преговоров представителей Сирии в Астане еще не определены

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Работа сторон над итоговым документом по межсирийским переговорам в Астане все еще продолжается, сообщил замглавы МИД Казахстана Роман Василенко.

"Они еще работают над ним", - сказал Василенко на брифинге в понедельник.

Он также добавил, что формат прямых переговоров делегаций Дамаска и сирийской оппозиции еще обсуждается. Ранее на брифинге Василенко заявил: "Этот вопрос (формат переговоров представителей Сирии - ИФ) кто и как, за каким столом, напротив кого и где будет сидеть сейчас обсуждается. Это будет ясно в момент начала переговоров, они начнутся в 13:00 (10:00 по московскому времени)".

23 января в Астане стартуют переговоры по сирийскому урегулированию, организованные Россией и Турцией.