В Китае в 2016 году был отмечен рекордный рост рождаемости с начала века

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Китае в прошлом году родились 17,86 млн человек, заявил представитель Государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения КНР Ян Вэньчжуан.

Это самый высокий уровень рождаемости с 2000 года. Для сравнения, средняя рождаемость в 2011-2015 годах составляла на 1,4 млн человек меньше.

Как считают китайские власти, отмена политики "одна семья - один ребенок" оказалась "очень своевременной и очень эффективной", отмечает "Би-Би-Си".

Политика "одна семья - один ребенок" была введена в 1979 году, чтобы ограничить прирост населения. Для тех, кто хотел иметь двух детей, были предусмотрены штрафы и другие наказания. В результате число работающих граждан стало сокращаться, и власти начали опасаться, что работающие китайцы скоро не смогут содержать стремительно стареющее население.

В результате Китай в конце октября 2015 года решил внести поправки в демографическую политику, разрешив семьям иметь по двое детей.

При этом многие китайские семьи специально планировали рождение ребенка на год Обезьяны, который начался 8 февраля 2016 года по местному календарю и завершится 28 января 2017 года.

Согласно китайскому гороскопу, родившиеся в год Обезьяны люди отличаются умом, сообразительностью и обаянием. Этот год считается более престижным для рождения ребенка, чем предыдущий год Овцы или следующий год Петуха. Влияние гороскопа на рождаемость в Китае по-прежнему велико: к примеру, в год Дракона в стране рождается почти на 2% больше детей, чем в остальные годы.