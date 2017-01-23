Главные новости
В РоссииМизулина решила покинуть "Справедливую Россию"В миреSamsung назвала официальную причину взрывов Galaxy Note 7В РоссииКрымская епархия решила добиться передачи ей "Херсонеса Таврического"
В мире Крушение "Боинга" под Бишкеком

Пять детей отравились парами керосина на месте падения "Боинга" под Бишкеком

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - С места крушения грузового "Боинга 747", упавшего 16 января на дачный поселок рядом с бишкекским аэропортом "Манас", госпитализированы пять детей с предварительным диагнозом отравление парами керосина. Об этом сообщила в понедельник "Интерфаксу" пресс-секретарь Минздрава Киргизии Жылдыз Айгерчинова.

По словам собеседника агентства, дети госпитализированы на машинах "скорой помощи" после многочисленных жалоб на сильный запах керосина и затрудненное дыхание.

"Самочувствие детей удовлетворительное, врачи предварительно поставили диагноз отравление авиакеросином, у госпитализированных взяты анализы, врачи изучают состояние здоровья детей", - сказала Айгерчинова.

Вместе с тем Экотехинспекция Киргизии заявила, что угрозы экологической обстановке в районе авиакатастрофы нет, уровень загрязнения атмосферы в пределах нормы.

В социальных сетях Киргизии в понедельник очевидцы пишут, что на месте крушения самолета люди задыхаются от сильного запаха керосина и кашляют.

"Боинг 747-400" турецкой авиакомпании, следовавший рейсом Гонконг-Бишкек-Стамбул, при заходе на посадку рухнул на дачный поселок, расположенный в непосредственной близости от аэропорта "Манас".

Самолет упал на жилые дома, большинство жертв являются жителями поселка, которые оказались придавленными обломками самолета. При крушении "Боинга" погибли 39 человек, включая четырех членов экипажа - граждан Турции.

Теги: Киргизия, Бишкек
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Активисты подадут иск против Трампа из-за нарушения конституцииАктивисты подадут иск против Трампа из-за нарушения конституции
По их мнению, не продавший свою компанию президент США продолжает получать доходы от сделок с иностранными государствамиПодробнее
Трамп в первые дни у власти сосредоточится на вопросах торговли и иммиграцииТрамп в первые дни у власти сосредоточится на вопросах торговли и иммиграции
Первым иностранным политиком, с которым встретится новый президент США, станет премьер Великобритании Тереза МэйПодробнее
Контрразведка США провела расследование связей советника Трампа с РФКонтрразведка США провела расследование связей советника Трампа с РФ
WSJ узнал о проверках, связанных с контактами Майкла Флинна с послом России в ВашингтонеПодробнее
Samsung назвала официальную причину взрывов Galaxy Note 7Samsung назвала официальную причину взрывов Galaxy Note 7
Как и предполагалось, проблемы были вызваны особенностями конструкции аккумуляторов, а также недочетами в процессе сборкиПодробнее
Хакеры разместили в твиттере New York Times "сообщение от Владимира Путина"Хакеры разместили в твиттере New York Times "сообщение от Владимира Путина"
Позже пост о "ракетном ударе по США" был удален; газета утверждает, что он был опубликован без авторизации и обещает провести расследованиеПодробнее
Сенаторы попытаются помешать Трампу отменить санкции против РФСенаторы попытаются помешать Трампу отменить санкции против РФ
Демократы Шумер и Кардин при поддержке республиканцев Маккейна и Грэма хотят обязать президента США согласовывать подобные решения с КонгрессомПодробнее
Экс-президент Гамбии покинул странуЭкс-президент Гамбии покинул страну
Яйя Джамме прихватил с собой миллионы долларов и коллекцию дорогих автомобилей, оставив государственную казну опустошеннойПодробнее
Трамп сравнил свою инаугурацию с церемонией Обамы по числу зрителейТрамп сравнил свою инаугурацию с церемонией Обамы по числу зрителей
Как отметил новый президент США, у него оказалось больше на 11 млн зрителей, чем у Барака Обамы в 2013 годуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Инаугурация Дональда Трампа10 фото
20 января
Инаугурация Дональда Трампа
Фотохроника 20 января6 фото
20 января
Фотохроника 20 января
Лучшие фото недели10 фото
20 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМизулина решила покинуть "Справедливую Россию"В миреSamsung назвала официальную причину взрывов Galaxy Note 7В РоссииКрымская епархия решила добиться передачи ей "Херсонеса Таврического"В миреХакеры разместили в твиттере New York Times "сообщение от Владимира Путина"
В середине недели в Москву придут морозы
Акционеры "Мегафона" одобрили покупку контрольного пакета в Mail.ru Group
По факту избиения подростка на северо-западе Москвы возбуждено уголовное дело
Активисты подадут иск против Трампа из-за нарушения конституции
Мединский назвал доступ граждан к Исаакиевскому собору условием его передачи РПЦ
В Астане начались межсирийские переговоры
Представители Дамаска и сирийская оппозиция не будут вести прямые переговоры
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи