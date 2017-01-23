Пять детей отравились парами керосина на месте падения "Боинга" под Бишкеком

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - С места крушения грузового "Боинга 747", упавшего 16 января на дачный поселок рядом с бишкекским аэропортом "Манас", госпитализированы пять детей с предварительным диагнозом отравление парами керосина. Об этом сообщила в понедельник "Интерфаксу" пресс-секретарь Минздрава Киргизии Жылдыз Айгерчинова.

По словам собеседника агентства, дети госпитализированы на машинах "скорой помощи" после многочисленных жалоб на сильный запах керосина и затрудненное дыхание.

"Самочувствие детей удовлетворительное, врачи предварительно поставили диагноз отравление авиакеросином, у госпитализированных взяты анализы, врачи изучают состояние здоровья детей", - сказала Айгерчинова.

Вместе с тем Экотехинспекция Киргизии заявила, что угрозы экологической обстановке в районе авиакатастрофы нет, уровень загрязнения атмосферы в пределах нормы.

В социальных сетях Киргизии в понедельник очевидцы пишут, что на месте крушения самолета люди задыхаются от сильного запаха керосина и кашляют.

"Боинг 747-400" турецкой авиакомпании, следовавший рейсом Гонконг-Бишкек-Стамбул, при заходе на посадку рухнул на дачный поселок, расположенный в непосредственной близости от аэропорта "Манас".

Самолет упал на жилые дома, большинство жертв являются жителями поселка, которые оказались придавленными обломками самолета. При крушении "Боинга" погибли 39 человек, включая четырех членов экипажа - граждан Турции.