Итальянские спасатели нашли трех щенков в накрытой лавиной гостинице

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили трех щенков под завалами гостиницы Rigopiano в горном регионе Абруццо в Италии, на которую 18 января обрушилась снежная лавина, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Пресс-секретарь спасательной службы Фабио Герман сказал, что эта находка дает надежды на обнаружение выживших и среди 23 человек, которые все еще находятся под завалами.

В сообщении отмечается, что спасатели уже обнаружили девять выживших. Под завалами также были найдены тела пяти жертв лавины.

Трагедия в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италиа произошла вечером 18 января. В тот момент в гостинице Rigopiano находились около 35 человек. Причиной схода лавины стали четыре землетрясения магнитудой 5 и подземные толчки, которые продолжались и в течение последующей ночи.