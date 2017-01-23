Первый день межсирийских переговоров в Астане завершился

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Межсирийские переговоры в Астане завершены, сообщил в понедельник вечером советник сирийской оппозиции Яхья аль-Ариди.

"Переговоры на сегодня завершены, больше никаких встреч", - сказал аль-Ариди журналистам. По его словам, переговоры возобновятся завтра коло 10-11 часов.

Аль-Ариди также сообщил, что сегодня делегация сирийской оппозиции провела встречи с российской и турецкой сторонами в присутствии спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры.

"Это была очень длинная и продуктивная встреча. Они говорило специфических вопросах, в целом о попытке достижения ощутимого, жизнеспособного режима прекращения огня по всей стране. Стороны попросили разработать свои способы достижения этого. Также шла речь о гуманитарной ситуации, о снятии осады, также о признаках доброй воли, в частности об освобождении заложников", - сообщил он журналистам в кулуарах астанинских переговоров по межсирийскому урегулированию.

Кроме того, добавил он, велись переговоры и о политическом разрешении конфликта.

"Также был разговор о политической стороне. Есть мнение, что результат этой встречи мог преобразиться (...)в настоящее решение (кризиса) в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН и женевским коммюнике", - пояснил он.