Более 160 тысяч человек бежали из Мосула из-за военных действий

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Более 161 тысячи человек были вынуждены покинуть иракский город Мосул в результате продолжающихся боев за освобождение города от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), сообщил в понедельник официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Он отметил, что накануне 4,5 тысячи человек на востоке Мосула получили гуманитарную помощь в рамках реализации программы гуманитарной поддержки, оказываемой ООН и ее партнерами.

Ранее также сообщалось, что иракская армия освободила восточные районы Мосула от боевиков.

Осенью прошлого года иракская армия приступила к операции, главная цель которой - освободить Мосул от боевиков ИГ. Террористы оказывают ожесточенное сопротивление, но постепенно теряют контроль над районами города.