Новый глава Пентагона поговорил по телефону с генсеком НАТО

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Вступивший в должность главы Пентагона Джеймс Мэттис провел в понедельник телефонный разговор с Генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого они договорились лично встретиться в следующем месяце, сообщил представитель Минобороны США Джефф Дэвис.

"Два лидера обсуждали важность общих ценностей, министр подчеркнул, что в поисках союзников по отстаиванию этих ценностей, США всегда начинают с Европы", - сказал он.

По словам пресс-секретаря, Мэттис и Столтенберг обязались продолжить консультации в ближайшие месяце и заявили о намерении встретиться лично в следующем месяце на министерской встрече НАТО по обороне. Кроме того, шеф Пентагона созвонился в понедельник с коллегами из Канады и Великобритании с Харджитом Саджаном и Майклом Фэллоном.

"Джеймс Мэттис и Майкл Фэллон обещали работать совместно в ближайшие месяцы, договорились держать в фокусе внимания борьбу с ИГ (запрещена в РФ)", - отметил Дэвис. В ходе разговора с министром национальной обороны Канады, Мэттис подчеркнул "истинное партнерство с Канадой по всему спектру двусторонних и многосторонних вопросов безопасности", таких как Ирак, присутствие НАТО в Восточной Европе и противостояние ИГ.