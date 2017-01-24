Британский суд не разрешил запускать процесс Brexit без одобрения парламента

Это отодвинет выход Великобритании из ЕС на более поздний срок

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Верховный суд Великобритании не разрешил премьеру страны Терезе Мэй запустить процесс вывода страны из ЕС без одобрения парламента, сообщают во вторник британские СМИ.

За то, чтобы вопрос о запуске процедуры Brexit был вынесен на рассмотрение парламента, проголосовали восемь из 11 верховных судей.

В суде пояснили, что по закону обычно правительству страны не требуется обращаться к парламенту в случаях, когда требуется модифицировать действующие соглашения. Однако в данном случае одобрение депутатов все же требуется, так как Brexit, по мнению судей, повлияет на права британцев. В частности, страна и ее жители перестанут подпадать под действие законодательства ЕС.

Как сообщалось, в прошлом году Высокий суд Лондона постановил, что правительство не может без одобрения парламента объявить о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора, регламентирующей процесс выхода страны из Евросоюза. Правительство настаивало на том, что вправе принять такое решение без консультации с парламентом, основываясь лишь на результатах прошедшего в июне референдума.

По мнению наблюдателей, при вынесении вопроса о Brexit на рассмотрение парламента, депутаты поддержат планы правительства по выходу из ЕС. Однако процесс внесения соответствующего законопроекта на рассмотрение парламента может отложить активацию статьи 50 на более поздний срок. Изначально, рассчитывая на положительный вердикт Верховного суда, Тереза Мэй планировала запустить процедуру Brexit в марте этого года.