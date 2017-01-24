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СМИ объяснили засекречивание Лондоном неудачного запуска Trident просьбой США

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Американские власти настоятельно просили Лондон не раскрывать информацию о неудачном запуске ракеты Trident II D5, сообщают во вторник британские СМИ.

По их данным, администрация экс-президента США Барака Обамы обращалась к правительству Дэвида Кэмерона, который на тот момент был британским премьер-министром, с просьбой не комментировать неудачное испытание ракеты.

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"Администрация Обамы опасалась, что неудача с запуском ракеты может поставить под угрозу (использование - ИФ) американских ядерных средств сдерживания", - пишут британские СМИ.

Как сообщалось, неудачный запуск ракеты был осуществлен в июне 2016 года за несколько дней до голосования в Палате представителей британского парламента о будущем ракетных вооружений.

Согласно данным Sunday Times, ракета была выпущена с британской подлодки Vengeance у побережья Флориды, после чего, вероятно, отклонилась от заданного курса и полетела в сторону американского побережья. При этом издание отмечает, что ракета не несла ядерной боеголовки.

Теги: США, Великобритания, Trident
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