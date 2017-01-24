В Италии упал вертолет спасательной службы

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Вертолет итальянской спасательный службы потерпел крушение в горах Гран-Сассо-д'Италиа, сообщает во вторник британская телерадиокомпания "Би-би-си".

На борту вертолета находилось шесть человек, включая травмированного лыжника, которого спасатели собирались доставить в больницу итальянского города Л'Акуила.

В район крушения направлены несколько команд спасателей, однако им пока не удалось обнаружить место падения или получить информацию о пострадавших или жертвах, говорится в сообщении. "Эта местность труднодоступна и в лучшие времена, а густой туман только усложняет положение", - сказал пресс-секретарь итальянской полиции.

Он также отметил, что люди в соседних районах слышали громкий взрыв.

Крушение произошло примерно в 100 км от места, где уже несколько дней продолжается операция по поиску жертв и пострадавших после схода лавины 18 января. В результате схода лавины на отель Rigopiano в районе горного массива Гран-Сассо погибли как минимум шесть человек. Причиной стихийного бедствия стали землетрясения в центральной части Италии и последовавшие за ними эхо-толчки.