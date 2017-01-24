Из бразильской тюрьмы сбежали 200 заключенных

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Не менее 200 заключенных тюрьмы "Бауру" в бразильском штате Сан-Паулу сбежали во вторник во время бунта, сообщает бразильская телерадиокомпания Globo.

По ее данным, в ходе беспорядков заключенные устроили пожар в тюремном корпусе и скрылись. Представители органов правопорядка сообщили, что 79 заключенных удалось задержать по горячим следам, сколько именно человек находится в бегах, пока точно неизвестно.

Globo отмечает, что тюрьма "Бауру" рассчитана на 750 заключенных, но сейчас в ней отбывают наказание около 1,5 тыс. человек.

Ранее сообщалось о том, что в последнее время в Бразилии произошло несколько серьезных тюремных бунтов. Эксперты отмевапют, что волнения в бразильских тюрьмах чаще всего возникают из-за конфликтов заключенных из противоборствующих преступных кланов.