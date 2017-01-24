Де Мистура постарается устроить прямые переговоры Дамаска и сирийской оппозиции

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура постарается организовать прямые переговоры между сирийской оппозицией и правительством в Женеве 8 февраля.

"Я могу сказать вам, что очень постараюсь (чтобы это осуществилось)", - сказал де Мистура "Интерфакс", отвечая на вопрос о возможности прямых переговоров между оппозицией и правительством в ходе переговоров в Женеве

"Мое намерение - организовать прямые переговоры, но если это невозможно, мы найдем другую формулу. Главное, чтобы они смогли понять, что на повестке дня", - добавил де Мистура.

По его словам, "в Астане была прямая возможность усадить стороны в одной комнате". "Однако нам так и не удалось установить прямой контакт. И все же мы добились, как видите, некоторых хороших результатов", - отметил спецпосланник генсека ООН.

Он также добавил, что сирийской оппозиции следует стать более консолидированной. "Оппозиции нужно понять, что если у них будет объединенная делегация оппозиции - это то, чего просило правительство. Они говорили о том, что не хотят взаимодействовать с тремя или четырьмя группами", - сказал де Мистура.

"Давайте посмотрим, сможет ли импульс (встречи в Астане) помочь оппозиции консолидироваться. Это бы сделало мою работу легче. Мне пришлось бы работать с двумя делегациями", - заключил спецпосланник генсека ООН.