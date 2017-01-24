Польские сверстники избили в Жешуве украинских студентов

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В польском городе Жешув избили группу студентов из Украины, нападавшие уже задержаны, сообщает местная полиция во вторник. Согласно информации на сайте польской полиции, инцидент произошел, когда украинские студенты возвращались после занятий в общежитие.

По дороге их остановили пятеро и спросили студентов, откуда они. Услышав ответ, поинтересовались, кому принадлежит Львов - Украине или Польше. Затем нападавшие назвали студентов "бандеровцами" и избили их. В результате студенты получили побои, не угрожающие их жизни и здоровью.

Согласно сообщению, полиция уже через несколько часов задержала пятерых подозреваемых благодаря камерам наблюдения, которые зафиксировали нападение на студентов. Нападавшими оказались пятеро жителей Жешува в возрасте от 18 до 20 лет. Всех пятерых задержали, они признали свою вину. Украинские студенты также опознали нападавших.

Полиция передала дело в окружную прокуратуру Жешува. Нападавшие подозреваются в нападении на национальной почве, им грозит до пяти лет заключения.

В свою очередь начальник консульской службы министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич сообщил агентству "Интерфакс", что данный вопрос изучает украинский консул.