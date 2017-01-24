Комитет сената одобрил кандидатуру Хейли на пост постпреда США при ООН

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Члены сенатского комитета по международным делам одобрили во вторник кандидатуру губернатора Южной Каролины Никки Хейли на пост постоянного представителя США при ООН, сообщает агентство Associated Press.
Хейли заручилась поддержкой всех представителей комитета, несмотря на высказывания некоторых сенаторов о недостатке у нее опыта в сфере международной дипломатии. Теперь ей предстоит пройти через голосование полного состава сената США.
Наблюдатели отмечают, что второе голосование может стать простым подтверждением, поскольку сенат США контролируют республиканцы.