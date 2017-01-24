Комитет сената одобрил кандидатуру Хейли на пост постпреда США при ООН

24 января 16:13

Задержанным в Вашингтоне журналистам из РФ и США предъявили обвинения

Им может грозить до 10 лет тюрьмы и штраф в размере $25 тыс. Подробнее

24 января 12:43

Британский суд не разрешил запускать процесс Brexit без одобрения парламента

Это отодвинет выход Великобритании из ЕС на более поздний срок Подробнее

24 января 12:07

ЕСПЧ не нашел дискриминации в принципах вынесения пожизненных приговоров в РФ

Страсбургский суд не усмотрел дискриминации в УК РФ по признаку пола и возраста при назначении пожизненных приговоров Подробнее

24 января 10:47

Контрразведка США не нашла нарушений в контактах советника Трампа с послом РФ