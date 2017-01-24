Представитель ОБСЕ призвал снять обвинения с крымского журналиста Семены

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович призвала российскую сторону прекратить уголовное преследование крымского журналиста Николая Семены.

"Это совершенно неприемлемо - преследовать журналиста за выражение его точки зрения. Я призываю снять все обвинения, выдвинутые против Семены", - приводит слова Миятович пресс-служба ОБСЕ во вторник.

Крымское управление ФСБ весной 2016 года возбудило в отношении Семены дело по ч. 2 ст. 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, совершенные с использованием СМИ или интернета).

Поводом, как выяснилось позже, стала статья журналиста под заголовком "Блокада - необходимый первый шаг к освобождению Крыма". "Автор публикации сделал высказывания, призывающие к проведению в отношении полуострова и его жителей изоляционных мероприятий, включающих боевые операции", - говорилось в пресс-релизе прокуратуры Крыма.

Журналисту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. УФСБ Крыма в начале декабря 2016 года предъявило Семене обвинение. По словам его адвоката Эмиля Курбединова, журналисту грозит до пяти лет лишения свободы.

Офис проекта "Крым.Реалии" (подразделение "Радио Свобода"), в котором работал журналист, находится в Киеве. Посольство США в России и Украина осудили дело против Семены.