Досрочные парламентские выборы пройдут в Болгарии в конце марта

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Президент Болгарии Румен Радев во вторник назначил на 26 марта досрочные парламентские выборы, сообщает Болгарское национальное радио. Кроме того, по решению президента, 27 января будет распущен нынешний состав Народного собрания (парламента Болгарии).

В ближайшие два месяца техническим премьером будет Огнян Герджиков.

Прежний премьер Бойко Борисов ушел в отставку после проигрыша кандидата от правящей партии ГЕРБ Цецки Цачевой на выборах президента страны, которые прошли в ноябре. В ходе предвыборной кампании Борисов обещал, что в случае, если его кандидат проиграет, он покинет свой пост.