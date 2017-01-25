Более тысячи террористов объявлены Россией в розыск по каналам Интерпола

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Россия объявила в международный розыск более тысячи человек, обвиняемых в терроризме, сообщил глава Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ Александр Прокопчук.

"В настоящее время российской стороной объявлено в розыск по каналам Интерпола за совершение преступлений террористической направленности более 1000 обвиняемых", - рассказал Прокопчук в интервью газете "Известия", которое публикуется в среду.

Только в 2016 году РФ удалось добиться арестов и последующих выдач подозреваемых в террористических преступлениях из Германии, Словакии, Турции, Туниса, ОАЭ, добавил он.

Глава российского бюро отметил, что в минувшем году, Россия присоединилась к новому проекту Интерпола "Часовщик", направленному против изготовителей самодельных взрывных устройств, в том числе в террористических целях.