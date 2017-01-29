В результате авиаудара США по Йемену уничтожено 30 боевиков

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Не менее 30 боевиков, включая трех главарей группировок, связанных с "Аль-Каидой", были уничтожены в результате воскресного авианалета американских ВВС на их позиции в Йемене, сообщают СМИ со ссылками на местные источники.

Одновременно источники отметили, что жертвами авианалета стали также десять гражданских лиц.

В авианалетах принимали участие беспилотники и боевые вертолеты ВВС Соединенных Штатов.

Агентство Associated Press со ссылкой на власти Йемена сообщает, что в операции принимал участие американский спецназ, который высаживался с вертолетов и наносил по террористам удары на земле.

Наблюдатели обращают внимание, что этот авианалет стал первым после инаугурации президента Дональда Трампа.