Двух человек с пропавшего у берегов Малайзии судна с туристами нашли живыми

По данным СМИ, в районе, где оно затонуло, есть еще выжившие, которые ждут, когда их поднимут из воды

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Два человека с пропавшего утром в воскресенье малайзийского судна - его капитан и один из членов экипажа - обнаружены живыми в ходе поисково-спасательной операции, сообщили местные власти.

Как сообщалось, судно перевозило китайскую туристическую группу на один из островов. Оно вышло из порта в 09:00 по местному времени (04:00 по Москве), и пропало в 09:50 (04:50 по московскому времени). На борту находилось около 30 туристов.

По сообщению китайских СМИ, в районе, где затонуло судно, находятся многочисленные выжившие, которые ждут, когда их поднимут из воды.