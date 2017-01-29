Журналисты НТВ попали под обстрел в районе Макеевки

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщают, что под обстрел в районе населенного пункта Макеевка попали журналисты телеканала НТВ.

"Подтверждаю, что съемочная группа НТВ находилась в момент обстрела в обстреливаемой зоне, на видео зафиксированы факты обстрела и разрывы", - сказал "Интерфаксу" представитель военного ведомства в воскресенье.

Ранее заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил журналистам, что "в результате артиллерийского обстрела, который ведется противником с сегодняшнего утра, получили разрушения два дома в населенном пункте Макеевка". По его словам, один двухэтажный жилой дом разрушен полностью.