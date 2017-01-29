Второй тур праймериз социалистов во Франции показал высокую явку

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - По данным на полдень воскресенья на 75% избирательных участках второго тура первичных выборов соцпартии по избранию кандидата в президенты Франции проголосовали 567 тыс. 563 избирателя, сообщил телеканала TF1.

До 19:00 (21:00) местного времени будут открыты 7,5 тыс. избирательных участков, информирует оргкомитет второго тура кампании.

По сравнению с первым туром, состоявшимся 22 января, увеличение числа голосующих оценивается выше 21%.

В первом туре 22 января победил бывший министр образования Бенуа Амон с 36,03% голосов. Второе место досталось экс-премьеру Франции Манюэлю Вальсу с 31,48%.