Генштаб РФ рассказал о подготовленном Москвой проекте конституции Сирии

В документе современные демократические принципы сочетаются с действующими веками сирийскими традициями и обычаями

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Проект конституции Сирии предусматривает, что в стране будет действовать республиканская форма правления, сообщают в Минобороны РФ.

"В Астане обеим сторонам переговорного процесса мы передали проект новой конституции Сирии. Важно отметить, что этот проект имеет рамочный характер, он призван обозначить основные принципы возможного государственного устройства Сирии как суверенного государства", - сообщил журналистам замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Станислав Гаджимагомедов, возглавлявший группу российских военных экспертов на переговорах в Астане.

Заявление представителя Минобороны в воскресенье распространяют российские телеканалы.

"Проектом новой конституции определено, что Сирия является современным демократическим государством с республиканской формой правления. Это государство должно строиться на принципах народовластия, верховенства закона и равенства перед ним. При этом единственным источником власти должен являться многонациональный и многоконфессиональный сирийский народ",- сообщил представитель Генштаба.

По его словам, проект конституции носит нейтральный и сбалансированный характер, документ учитывает "как современные демократические принципы и нормы светского государства, так и веками действующие внутрисирийские традиции и обычаи".

Гаджимагомедов также заявил, что в разработке документа принимала участие сирийская диаспора, проживающая в России.

Как сообщалось, спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев по итогам переговоров в Астане в начале этой недели сообщил журналистам, что российская делегация передала представителям оппозиции проект конституции страны, составленный российскими экспертами.