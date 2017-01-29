Сирийские войска вернули контроль над районом Вади Барада

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Правительственные воска Сирии полностью контролируют все населенные пункты в районе Вади Барада под Дамаском, говорится в распространенном армией заявлении.

"Войска наших вооруженных сил совместно с союзниками выполнили свою миссию по возвращению обстановки безопасности и стабильности" в данный район страны, говорится в заявлении, которое было оглашено по государственному телевидению.

Вади Барада - важный в стратегическом отношении район Сирии, где находятся основные источники, снабжающие водой сирийскую столицу.