В Сирии российские военные зафиксировали за сутки два нарушения перемирия

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Россия за сутки зафиксировала в Сирии два нарушения режима прекращения огня, Турция - 14, сообщает Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения, за сутки зафиксировано два нарушения в провинции Латакия", - говорится в бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

В нем отмечается, что турецкой частью представительства зафиксировано 14 нарушений в провинциях Алеппо (7), Дамаск (4), Хомс (2) и Латакия (1)".

"В ходе разбирательства по данным фактам установлено, что в 1 случае огонь велся по формированиям "Джабхат-ан-Нусра" (запрещена в РФ - ИФ), а 13 нарушений российской стороной не подтверждаются", - говорится в опубликованном на сайте Минобороны документе.