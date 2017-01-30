Слушания по иску Киева к Москве в Международном суде ООН начнутся в марте

Иск за нарушение двух конвенций был подан в январе

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Слушания в Международном суде ООН в Гааге (Нидерланды) по иску Украины для привлечения России к ответственности за якобы нарушение двух конвенций начнутся в марте этого года, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"В марте начнутся слушания в Международном суде ООН по нашему иску, который мы подали против России, поскольку она последовательно нарушает и Международную конвенцию по запрету финансирования терроризма и Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации ", - сказал он в эфире телеканала "Интер" в воскресенье вечером.

Как сообщалось, 16 января Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения РФ к ответственности за нарушение этих двух конвенций.