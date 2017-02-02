Шварценеггер предложил Трампу уступить ему президентское кресло

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер предложил Дональду Трампу поменяться местами, отвечая на очередной выпад президента из-за низких рейтингов телешоу с участием артиста. В четверг Шварценеггер опубликовал в своем твиттере видеообращение к главе США.
"Эй, Дональд, у меня есть отличная идея: почему бы нам не махнуться работами? - сказал он. - Ты возьмешь на себя ТВ, раз ты такой эксперт по рейтингам, а я займусь твоей работой. И тогда люди, наконец, снова смогут спать спокойно. Мм?"
The National Prayer Breakfast? pic.twitter.com/KYUqEZbJIE— Arnold (@Schwarzenegger) 2 февраля 2017 г.
Ранее Трамп раскритиковал Шварценеггера за низкие рейтинги шоу "Подмастерье знаменитости", которое ранее вел он сам. "Они наняли большую, большую кинозвезду, Арнольда Шварценеггера, чтобы занять мое место, и мы все знаем, что из этого вышло", - заявил президент США. "Рейтинги сквозь землю провалились... И я могу только молиться за Арнольда, если это конечно возможно, из-за его рейтингов".